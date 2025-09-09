Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücülerin kimliği henüz tespit edilemedi.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 63 PR 975 plakalı otomobil ile 01 AIG 730 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
