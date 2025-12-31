3 çocuğun öldüğü kazada kanalda kaybolan sürücüyü arama çalışmalarında 3'üncü gün

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde otomobilin tahliye kanalına devrildiği, 3 çocuğun öldüğü kazada kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, pazartesi günü Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz, Mustafa Gündüz (14) ve Ali Gündüz (14) ile Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için cuma günü ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Pazartesi günü okullarına dönmek üzere, Halil Gündüz yönetimindeki 06 TM 983 plakalı otomobille yola çıkan 5 kişi, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu öğrenince geri döndü. Bu sırada sürücü Halil Gündüz'ün, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına devrildi. Otomobildeki Ömer Gündüz (18), kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında, olaydan yaklaşık 8 saat sonra Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine, otomobilin içinde ulaşıldı. Kaybolan sürücü Halil Gündüz'ün bulunması için çalışmalar yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanal içerisindeki arama çalışmalarına 7 farklı kurumdan 27 personel katılırken, karadan yapılan yüzey tarama çalışmalarında ise 8 farklı kurumdan 109 personel görev alıyor. Ayrıca 4 kurumdan 20 personel de arama faaliyetlerine destek sağlıyor" dedi.

Toplam 156 personelin görev aldığı çalışmalarda ekiplerin sıkı koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Vali Şıldak, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Kayıp vatandaşı en kısa sürede bulmak için yoğun gayret gösterildiğini belirten Vali Şıldak, arama çalışmalarını yakından takip ettiğini de belirtti.