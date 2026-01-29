Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

A.S. idaresindeki 55 JV 505 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolu kırsal Kösecik Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 34 UL 0769 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
