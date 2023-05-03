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Şanlıurfa'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı Ş.İ, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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