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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu, 3. gününde yağmura rağmen ziyaretçi akını gördü

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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu, 3. gününde yağmura rağmen ziyaretçi akını gördü
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Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, etkili olan hafif yağmura rağmen 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Festivalin ilk 3 gününde kaybolan 244 çocuk, görevliler tarafından ailelerine teslim edildi.

ŞANLIURFA'da GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, etkili olan hafif yağmura rağmen 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre iller ve Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Festivalin 3'üncü gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Hafif yağmura rağmen festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar ve gençler, hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi.

ÇOCUKLAR KAYBOLMAMAK İÇİN EL ELE YÜRÜDÜ

Festival alanındaki yoğunluk nedeniyle bazı çocuklar ailelerinden ayrıldı. İlk 3 günde kaybolan 244 çocuk, görevliler tarafından kayıp çadırına götürülerek ailelerine teslim edildi. Okullarıyla birlikte festivale gelen öğrencilerin ise kalabalıkta kaybolmamak için kol kola yürüdüğü görüldü. Öğretmenler de öğrencilerini kalabalık içerisinde yakından takip etti.

Yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından görmek isteyen öğrenciler, stantlarda sergilenen projeleri inceledi. Bazı stantların önünde yoğunluk oluşurken, çocukların teknoloji ürünlerine ilgisi dikkat çekti. Festival programı kapsamında düzenlenen hava gösterileri ve akrobasi şovları da ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Gökyüzündeki gösterileri izlemek isteyen binlerce kişi, alanın farklı noktalarında toplanarak hava araçlarının gerçekleştirdiği gösterileri ilgiyle takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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