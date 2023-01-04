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Yol verme kavgası meydan savaşına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Şanlıurfa'da, trafikte yol verme meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, tekme ve yumrukla birbirlerine vurdu.

KAVGA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol verme kavgası trafiği meydan savaşına çevirdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Yol verme kavgası trafiği meydan savaşına çevirdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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