Yol verme kavgası meydan savaşına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Güncel Haberler Şanlıurfa'da, trafikte yol verme meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda isimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, tekme ve yumrukla birbirlerine vurdu. KAVGA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler

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