Haberler

Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kırsal Karaali Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek konusu nedeniyle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

