Haberler

Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve polis ekipleri olay yerine gelmeden taraflar bölgeden ayrıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi sopalarla hafif yaralandı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya karışan taraflar, polis ekipleri olay yerine gelmeden bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı