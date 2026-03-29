Şanlıurfa'da tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yakıt tankeri ile otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 60. kilometresinde bulunan dinlenme tesisi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Yazen Musalı, hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

Uyarı 18 il için! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

Perinçek'ten sürpriz görüşme! Kim olduğunu asla tahmin edemeyeceksiniz