Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu.

Salahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki avlulu evde tadilat için kazılan toprak alanda iki el bombası gören işçiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, inceleme yaptı.

El bombasının, incelemenin ardından güvenli alanda imha edileceği öğrenildi.