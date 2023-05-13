Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu

Şanlıurfa'da tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tadilat yapılan evin bahçesinde iki el bombası bulundu.

Salahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki avlulu evde tadilat için kazılan toprak alanda iki el bombası gören işçiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, inceleme yaptı.

El bombasının, incelemenin ardından güvenli alanda imha edileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title