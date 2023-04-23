Şanlıurfa'da sünnet düğününde kurşunun isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sünnet düğününde kurşunun isabet ettiği kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sünnet düğününde kurşunun isabet ettiği kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde, 48 yaşındaki Abdullah Akçan'a nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti.
Ağır yaralanan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel