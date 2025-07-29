Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç Adamın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında 4 gün önce kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (27) için arama çalışması yürütüldü.

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında arama yaptı.

ŞUAK ekipleri, akıntıya kapılan Yıldız'ın cesedini çalışmaların 4. gününde kaybolduğu yerin yaklaşık 80 kilometre ilerisindeki Harran ilçesinin Meydankapı Mahallesi yakınlarında buldu.

Sudan çıkarılan Yıldız'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.