Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Akıntıya Kapılan Gençten Acı Haber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kırsal Anaz Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren Ömer Demir (18) için arama çalışması yürütüldü.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri bölgede geniş bir alanda arama yaptı.

Ekipler, akıntıya kapılan Demir'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 20 kilometre ilerisinde buldu.

Sudan çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.