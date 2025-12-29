Haberler

Sulama kanalına düşen otomobildeki baba aranıyor, 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sulama kanalına uçtu. 4 kişi için arama çalışmaları sürerken, 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz için arama çalışmaları hala devam ediyor.

'KANAL BOYU ARAMA DEVAM EDECEK'

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Buğdaytepe Mahallesi'nde 06 TM 983 plakalı otomobil, sürücü Halil Gündüz'ün (44) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Otomobildeki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken; Halil Gündüz, Ömer (14), Mustafa (14) ve Ali Gündüz (14) için arama çalışmaları başlatıldı. Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler sudan çıkarılırken, baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, kanal boyu arama çalışmalarının süreceğini ifade ederek, "Sabah 08.00 sıralarında bir aracın sulama kanalı düşmesi nedeniyle kaza gerçekleşti. Maalesef araçta bulunan 5 kişiden sadece 1 gencimiz kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve onun durumu gayet iyi. İlk andan itibaren bütün ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle aracın sudan çıkarılması mümkün oldu. İş makineleriyle tam koordinasyon içinde sağladık. 3 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşmış olduk. Üzüntümüz büyük, ailelerimize başsağlığı diliyorum. 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam edecek. O da aracın sürücüsü. Kanal boyunca aralıksız çalışmalarımız devam edecek" dedi.

