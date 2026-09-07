Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akıntıya kapılan çocuk kayboldu.

İlçeye bağlı kırsal Boybeyi Mahallesi civarında sulama kanalına giren Yusuf Kılıç (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Kılıç'a ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

Kaybolan Yusuf Kılıç'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA