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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayboldu

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kayboldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kayboldu.

Abdulkadir Taştan (36) idaresindeki 34 GET 243 plakalı otomobil, kırsal Şahinsoylu Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan geniş çaplı aramada bulunan otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sulama kanalında kaybolan sürücü ise aranıyor.

Kaynak: AA
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