Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet Ali, Şanlıurfa'da bir sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışmalar başlatıldı.

ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali (15) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Şeyhçoban Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredekiler, Ahmet Ali'nin sulama kanalına düşüp, akıntıya kapıldığını ihbar etti. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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