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Market deposunda kimyasal patlama: 5 yaralı

Market deposunda kimyasal patlama: 5 yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı dökülmesi sonucu kimyasal reaksiyon patlamaya yol açtı; 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. AFAD, toksit gaz ölçümü yapıp ortamı havalandırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposundaki su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir marketin deposunda yapılan tadilat çalışması sırasında su giderine lavabo açıcı döküldü.

Bu sırada meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin multirae cihazı ölçümlerinde reaksiyon sonucu toksit gaz belirlendiği, bunun normal değerin üstünde ölçüldüğü ve ortam havalandırılmasının yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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