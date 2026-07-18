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Şanlıurfa'da 11 noktaya 12 kedi evi kuruldu

Şanlıurfa'da 11 noktaya 12 kedi evi kuruldu
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin 11 farklı noktasına 12 kedi evi kurarak sokak kedilerinin barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Düzenli temizlik ve veteriner hizmetleri sağlanıyor, 10 yeni kedi evi daha planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak kedilerinin barınma ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kentin 11 farklı noktasına 12 kedi evi yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak kedilerinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen alanlara kedi evleri kuruldu.

Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince kedi evlerinde düzenli temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, iç ve dış parazit uygulamaları ile koruyucu veterinerlik hizmetleri de gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde 10 yeni kedi evinin daha hizmete alınmasının planlandığı, böylece uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Prof. Dr. Ömer Korkmaz, kedi sevgisinin Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın projeyi yakından takip ettiğini aktaran Korkmaz, kedi evlerinde temizlik, bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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