Yol çalışmasında kahreden kaza! Silindirin altında kalan işçi feci şekilde can verdi Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yol yapım çalışması yapan silindirin altında kalan işçi öldü. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı. Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı mevkiindeki yol yapımında çalışan Mehmet A, operatörü henüz öğrenilemeyen ve geri manevra yapan silindirin altında kaldı. OPERATÖR GÖZALTINDA Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehmet A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İşçinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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