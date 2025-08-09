Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada silah ve bıçak kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bıçakçı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel