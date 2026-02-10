Haberler

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Saldırı, Haliliye ilçesi kırsalında gerçekleşti.

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Şubat'ta Haliliye ilçesi kırsalında A.G'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

