Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Saldırı, Haliliye ilçesi kırsalında gerçekleşti.
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Şubat'ta Haliliye ilçesi kırsalında A.G'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel