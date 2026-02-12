Haberler

Şanlıurfa'da Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Hüseyin Yıldırım, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma saldırganları arıyor.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde Hüseyin Yıldırım (41), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Denizbacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kaputu açık bir araç gören Hüseyin Yıldırım, arızalandığını düşünerek yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Yıldırım'ı kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; jandarma saldırıyı gerçekleştirip otomobille bölgeden ayrılan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
