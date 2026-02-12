Haberler

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yıldırım (41) yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Denizbacı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan Hüseyin Yıldırım (41) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açılıp vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

