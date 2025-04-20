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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 30 Yaşındaki Yusuf Öden Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin bir kişinin evi kundaklandı, jandarma mahallede önlemlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Öden, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 25 Mart'ta evinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öden, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan Öden'in yakınları, mahallede saldırıyla ilgisi olduğu iddiasıyla bir kişinin evini kundakladı.

Jandarmanın müdahale ettiği olayda, çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Jandarmanın mahallede bekleyişi devam ediyor.

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Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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