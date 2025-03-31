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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki Yakup ve 32 yaşındaki Yusuf Aydoğdu kardeşler ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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