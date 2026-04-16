EGM: Şanlıurfa'daki silahlı saldırı olayında 16 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), "14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.