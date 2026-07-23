Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı, bir iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.