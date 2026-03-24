Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda kardeşler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda silahla yaralanan İ.H.K., sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın