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Şanlıurfa'da silah operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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