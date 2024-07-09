Şanlıurfa'da silah operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.