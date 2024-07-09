Şanlıurfa'da silah operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjör ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.