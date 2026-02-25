Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte silah kaçakçılığı ve silah kullanımıyla mücadelede güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şıldak, yasa dışı her girişim ve suç olayına karşı toplumun huzurunu korumanın en önemli görevleri olduğunu aktardı.

Paylaşılan görüntüde, arazideki kayalıklar ve taşların altına gizlenmiş silahların çıkarılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
