Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve bu silahlara ait 216 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın