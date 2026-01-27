Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 1 makineli tabanca, 10 av tüfeği ile 20 şarjör ve 639 mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerce tarlada ve taşların altında yapılan aramalarda silah ile mühimmatların ele geçirilmesi görünüyor.