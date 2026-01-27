Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 1 makineli tabanca, 10 av tüfeği ile 20 şarjör ve 639 mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerce tarlada ve taşların altında yapılan aramalarda silah ile mühimmatların ele geçirilmesi görünüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası