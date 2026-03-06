Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçelerinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız av tüfekleri ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

