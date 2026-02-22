Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hilvan'da düzenlenen operasyonla 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 221 değişik çap ve ebatlarda mühimmat, 4 dürbün ve silah üstü dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz