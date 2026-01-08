Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Siverek ve Haliliye ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, tabanca, 2 av tüfeği ve mühimmat ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, tabanca ile 2 av tüfeği ve 44 mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel