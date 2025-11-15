Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda bir otomobilde gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerinin takip ettiği bir otomobilde yapılan aramada poşetlere gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bu sırada jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, otomobille tarla yolundan kaçmaya çalıştı. Yaşanan takibin ardından araç durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetlere gizlenmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör ve 557 uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
