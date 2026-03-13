Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kaleşnikof tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 şarjör ile 81 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor