Şanlıurfa'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalışıyor. Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalışıyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.