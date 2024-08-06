Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkiliyor
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.