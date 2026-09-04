Bozova'da Serinlemek İçin Girdiği Gölette Genç Boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.
Kırsal Gülbiten Mahallesi'nde Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ali Kına (20), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞUAK ekiplerince yapılan aramada Kına'nın cansız bedenine uluşıldı.
Kına'nın cesedi otopsi için Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA