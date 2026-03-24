Şanlıurfa'da selden zarar gören menfezler onarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde selden zarar gören kırsal yollardaki menfezler onarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede son günlerde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda meydana gelen sel, kırsal bölgelerde altyapıyı da olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada menfezler zarar görürken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yollarda bozulan menfezleri onararak yolları yeniden ulaşıma açtı.

Öte yandan bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.