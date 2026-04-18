Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gece saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin günlük hayatı olumsuz etkilemesinin beklendiğini ifade ederek vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve tedbirli hareket etmeleri konusunda uyardı.