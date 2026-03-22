Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da gerçekleşen sağanak yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Valilik, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Kentte etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskını oluştu, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki ani yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yollarda oluşan sorunlar ve ulaşımdaki aksamalar sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Su baskını ve birikmesi oluşan yerlere hızla müdahale edilmektedir. Sahada ve Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları takip ediyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyoruz."

Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime ara

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerimizin kırsal yol ağında oluşan bozulmalar sonucunda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Eşini öldürüp evi ateşe verdi

Korkunç cinayet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

3 şutta 2 gol! Belki de bu zaferle Süper Lig'i garantilediler
Eşini öldürüp evi ateşe verdi

Korkunç cinayet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor

Anlaşma sağlandı: 2 yıllık imza