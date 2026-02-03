Haberler

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncelleme:
Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, doluya dönüşerek vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA
