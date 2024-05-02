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Şanlıurfa'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bozova ilçesi kırsalında ise bazı köy evlerini su bastı ve tarım arazileri zarar gördü. Ekipler bölgede su tahliyesi çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bozova ilçesi kırsalında etkili olan yağış nedeniyle bazı köy evlerini su bastı. Su taşkınları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Ekipler bölgede su tahliyesi çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bozova İlçesi Şanlıurfa Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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