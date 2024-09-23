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Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Dev Hortum Görüntülendi

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Şanlıurfa'da aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Tedirginlik yaratan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da dev hortum kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu. Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Dev Hortum Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel

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