Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sevgililer günü çiçek notları 2024! En iyi, en güzel, anlamlı sevgililer günü çiçek notları hangileridir? 9 İŞÇİDEN HABER VAR MI? Erzincan'da ne oldu, kaç işçi göçük altında kaldı? İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Şubat 2024 ezan kaçta okunuyor? Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 14 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Müge Anlı CANLI İZLE! 14 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 14 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Sevgililer günü hediyesi bayan için ne alınır? 14 Şubat sevgililer günü mesajları, sözleri Sevgililer günü mesajları, Sevgililer günü eşe, sevgiliye ve kocaya anlamlı, romantik ve kısa sözler nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri! En anlamlı, duygusal, romantik, aşk dolu sevgililer günü sözleri ve mesajları! Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! Sevgiliye doğum günü mesajı | En güzel sevgililer günü sözleri 14 ŞUBAT (Sevgililer günü) duygusal mesaj önerileri! Sevgiliye Güzel Sözler | 14 Şubat Sevgililer Günü uzun mesajları! Sevgili yıl dönümü mesajları! En güzel ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajları
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title