Haberler

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliği, vatandaşların ani yağışla birlikte su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti