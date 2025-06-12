Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda, 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 13 av tüfeği ve 1067 mermi ele geçirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'de ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 13 av tüfeği ile 45 şarjör ve 1067 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 19 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, arama yapan ekiplerin, ruhsatsız silahları samanlıkta, kayalık alanlarda ve elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi yerlerde ele geçirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Milliler ABD'de birbirine rakip olacak

Milliler ABD'de birbirine rakip olacak
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.