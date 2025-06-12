Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir'de ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 13 av tüfeği ile 45 şarjör ve 1067 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 19 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, arama yapan ekiplerin, ruhsatsız silahları samanlıkta, kayalık alanlarda ve elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi yerlerde ele geçirmesi yer alıyor.